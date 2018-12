Zo maakt Brabant zich op voor de jaarwisseling: een heuse oliebollen 'drive-in'

Bij hondenpension Den Dog in Breda zitten ze met de jaarwisseling helemaal vol: zo'n 100 honden brengen de jaarwisseling hier door. De opvang zit in het buitengebied. Eigenaar Rini van Beek hoopt de dieren een rustige dag te bezorgen. "Het gebouw is sowieso goed geïsoleerd en hier in de buurt wordt bijna geen vuurwerk afgestoken. Meestal gaat het hier dus hartstikke goed tijdens de jaarwisseling."

Ook dierenvakantieboerderij de Lofert in Berlicum is helemaal volgeboekt met dieren uit de stad en omliggende dorpen. 60 honden, 25 katten. En één daarvan is poes Kismo. De Lofert ligt in het buitengebied, dus daar is niet veel vuurwerk te horen. "Bovendien zijn de verblijven heel goed geïsoleerd, dus de knallen komen toch niet van buiten naar binnen", zegt Harvy Schouten, eigenaar van de dierenvakantieboerderij. De Lofert vangt ook nog enkele konijnen op. "Die zijn niet zo bang voor vuurwerk, die zijn misschien ondergedoken voor het kerstdiner", lacht Schouten.

In de Wilderen in Breda bakt Marrie oliebollen voor de hele straat. Haar man Bas mixt in de schuur het beslag met, jawel, een boormachine. Het is de vierde keer dat zij voor oliebollen in de buurt zorgen. En dat is een groot succes: vorig jaar hebben ze er bijna 900 verkocht.

Oliebollen 'drive-in'

Sjaak Bosch van Meesterbakker Van Iersel in Tilburg bakt de bollen waar je bij staat in een ‘drive-in’. "Het is toch een mooi proces om te laten zien", legt hij uit. Iets voorzichtiger mag hij de volgende keer wel zijn; het vet van de oliebollen kwam op zijn armen en gezicht, waardoor hij nu met verband om staat te bakken. "Maar dat mag de pret niet drukken. Het komt helemaal goed met mij." En een goed voornemen heeft hij ook: "Volgend jaar iets meer afstand van de pan nemen", lacht hij.

En de mensen die geen zin hebben om zelf de keuken in te duiken, kunnen natuurlijk terecht bij de oliebollenkramen die door heel Brabant te vinden zijn.Bij de kraam op het Sint Trudoplein in Eindhoven is het al enorm druk.

Bij de oliebollenkraam op het Trudoplein in Eindhoven is het erg druk (foto: Arno van der Linden/SQ Vision Mediaprodukties)

Vuurwerk afsteken mag officieel pas vanaf zes uur, maar in Breda zijn een aantal kinderen toch voorzichtig al begonnen met wat knallers.