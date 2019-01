Deel dit artikel:













Uitslaande brand boven Turks restaurant, man springt van drie hoog naar beneden Brand boven een pizzeria in Boxmeer ( Fotos :SK-Media)

BOXMEER - In het centrum van Boxmeer, in de Steenstraat, heeft in de eerste uren van 2019 brand gewoed in een shoarmazaak annex pizzeria. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het pand. Vanuit de hele regio reden brandweerkorpsen richting Boxmeer om het vuur te blussen. De brand veroorzaakte grote schade aan het monumentaal pand waar Turks restaurant Kapadokya was gevestigd.

Geschreven door Agnes van der Straaten

De uitslaande brand begon in de bovenwoning, maar het hele pand is onbewoonbaar geworden. Er is één man gewond geraakt. Hij is van de derde verdieping naar beneden gesprongen en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.



Ook brand in Sint Anthonis

Ook in het naburige Sint Anthonis heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed, zo meldt een wijkagent op Twitter.