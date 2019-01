Deel dit artikel:













Man neergestoken in Breda, verdachte opgepakt De politie doet onderzoek naar de steekpartij op de Tramsingel in Breda (Foto: Perry Roovers SQ Vision Mediaprodukties)

BREDA - In Breda is op de Tramsingel een man gewond geraakt. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekend over zijn verwondingen.

Geschreven door Agnes van der Straaten

Er is een verdachte opgepakt. De politie zette een deel van de straat afgezet en doet onderzoek naar de steekpartij.