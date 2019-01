Onrustige jaarwisseling in Steenbergen, burgemeester maakt zich zorgen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft een onrustige jaarwisseling achter de rug. Zo was er een grote vechtpartij bij de ijsbaan in het centrum en werd iemand aangevallen na het melden van vuurwerkschade. Burgemeester Ruud van den Belt maakt zich zorgen.

Volgens de gemeente moesten agenten de wapenstok trekken om de vechtpartij in het centrum te beëindigen. Ook zorgden jongeren in Dinteloord voor vuurwerkoverlast en probeerden ze een vreugdevuur te maken op het Kerkplein. Daarbij ontstond schade aan het plein.

“We hebben mooi siervuurwerk gezien vanuit meerdere hoeken in onze gemeente. Toch baart de schade en overlast in Dinteloord en Steenbergen centrum mij zorgen", zegt de burgemeester in een reactie.

"Er zijn meerdere vervelende incidenten geweest afgelopen nacht. Eentje die er voor mij specifiek uitspringt: in de Kaaistraat zijn twee winkelruiten kapot gegaan, waarschijnlijk door vuurwerk. Heel vervelend voor de winkelier. Goed dat een mede-inwoner direct een melding maakte. Helaas is deze inwoner hierna aangevallen door de daders. Een laffe daad. Ik hoop dat we in 2019 samen dit soort incidenten proberen te voorkomen”, zo reageerde de burgemeester.