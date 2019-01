Valkenswaard houdt nk van nieuwe oer-hollandse sport: ijsfietsen

Een combinatie van schaatsen en fietsen, veel Hollandser kan het eigenlijk niet. Het idee komt van Riks Werts. “Ik ben lid van een Facebookgroep waar oude filmpjes op gedeeld worden. En daar zag ik een filmpje uit 1939 waar een man gewoon keihard over het ijs fietst. En ik dacht, dat is iets voor onze ijsbaan in Valkenswaard. Dat moet leuk worden!”

Ultieme creatie

Verschillende Valkenswaardse mannen hebben zich afgelopen tijd verschanst in hun schuurtjes, werkend aan hun ultieme creatie. Want ondanks dat de wedstrijd natuurlijk een beetje met een knipoog is, willen ze allemaal winnen. “Eerste worden van het allereerste Nederlands kampioenschap ijsfietsen wie wil dat nou niet,” vertelt een van de jongens die driftend de bochten doorgaat.

“Mensen kwamen met de gekste ideeën”, vertelt organisator Bryan Daris. “Mag je ook een elektrische fiets gebruiken of drie schaatsen voorop? Mensen gaan er echt over nadenken en dan komt er uiteindelijk van alles uitgerold.”