Monteur krijgt heet water van lekkende cv-ketel over zich heen en moet naar het ziekenhuis De ambulance en brandweer waren bij de flat voor controle (Foto: AS Media).

VEGHEL - Een monteur die bezig was met de verwarmingsinstallatie in een flatgebouw in Veghel heeft heet water over zich heen gekregen. De man was in een flatgebouw aan de Professor Zijlstrastraat bezig met de cv-ketel toen deze ging lekken.

Geschreven door Eva van der Weele

De man is gecontroleerd door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer was ook aanwezig, maar hoefde niets te doen.