Frans Bauer knuffelt graag met Chinezen: ‘Maar in China waag ik me niet aan Chinees'

EINDHOVEN - Dat Frans Bauer ooit naar China zou gaan lag voor de hand, de zanger uit Fijnaart is groot fan van de lokale afhaalchinees. Voor een serie van AVROTROS werd zijn droom werkelijkheid, maar eenmaal in het verre Oosten aangekomen vond Frans een heel ander land.

"Je gaat de Chinees zien, zoals je ‘m echt nog nooit zag", vertelt Frans in de ochtendshow Wakker! op Omroep Brabant Radio. Hij is nog steeds onder de indruk van het land: "Het was echt een cultuurclash. Hier in Nederland zijn de Chinezen heel bescheiden. Je zult ze nooit voorop in de polonaise zien. Daar wilden ze heel graag knuffelen. Ik heb met ze gedanst en gelachen. Totaal anders dan ik had verwacht.”

'Ze lopen op sommige vlakken zo ver voor'

Frans en zijn ‘Maris’ maakten voor AVROTROS een rondreis door China. Vooral de contrasten binnen het land vielen op. “Ze lopen op heel veel vlakken voor. Op technologisch vlak is dat echt onvoorstelbaar. Ik ben in winkels geweest waar je met je telefoontje kunt afrekenen. Maar tegelijk is het zo dat het vlees, ongekoeld aan vleeshaken buiten hangt.”

Vóór zijn bezoek aan China kende Frans het land alleen van beelden op tv en van de afhaalchinees. Zijn voorliefde voor dat laatste heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. In China kwam hij er achter dat er een behoorlijk verschil zit tussen Chinees eten hier en Chinees eten daar: ”Ze eten van alles. Ik zeg nog tegen Maris: ‘Als het kan lopen, wordt het daar gegeten.' Ik heb me daar niet aan gewaagd, ik heb nog nooit zo weinig Chinees gegeten, als in China!”

Het programma is de komende zaterdagen om half tien te zien op NPO1.