Crowdfundingsactie na greep uit kas oudervereniging: ‘Onze kinderen mogen niet de dupe zijn’ Foto: Pixabay

OUDENBOSCH - ‘Ik ben boos. Hoe bestaat zoiets? Ze moet zich schamen’, zegt Joella Buddenberg in een reactie op de diefstal van 15.000 euro uit de kas van de oudervereniging van basisschool De Klinkert uit Oudenbosch. De klassenmoeder van groep 4 van de school steekt haar mening over de voorzitter van de oudervereniging niet onder stoelen of banken. Volgens de school en de oudervereniging zou de voorzitter verantwoordelijk zijn voor de diefstal.

Geschreven door Corné Verschuren



Buddenberg is de crowdfundingactie ‘Help onze kinderen hun schoolreis terug te krijgen’ begonnen met als doel 15.000 euro in te zamelen. “Ik vind het verschrikkelijk. Onze kinderen mogen hiervan niet de dupe zijn”, klinkt krachtig. “Het gaat om vrijwillige bijdragen van ouders. Sommige ouders kunnen het bedrag niet zomaar ophoesten en is het elke keer weer een flinke opgave. Dit is toch onvoorstelbaar!”



LEES OOK: Kas leeggeroofd door voorzitter oudervereniging, schoolreis onzeker voor 275 kinderen Volgens Buddenberg zijn de eerste schoolreisjes al gepland. “Ik heb niet het idee dat het geld één-twee-drie terugkomt, vandaar de crowdfundingsactie”, zegt ze. Of de actie ook een succes wordt? Ze kan het alleen maar hopen. “Alle kleine beetjes helpen.”