Ravage en meerdere gewonden na auto-ongeluk in Berghem

BERGHEM - Bij een zwaar ongeluk op de N329 bij Oss zijn vrijdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Rond kwart voor één 's nachts botsten op de kruising van de Megensebaan en de Osseweg in Berghem twee auto's op elkaar. Een van de auto's kwam daarna tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

Door het ongeval ontstond een enorme ravage op het kruispunt. Allebei de voertuigen raakten zwaar beschadigd en grote brokstukken lagen over de kruising en de berm verspreid. Een vrouw is voor onderzoek met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee kleine kinderen uit de andere auto zijn nadat ze van de politie een troostbeertje hadden gekregen om van de eerste schrik te bekomen, ook met de ambulance meegegaan.

Politie

Hoe het ongeval precies is gebeurd is, is niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. De kruising was tijdelijk deels afgesloten.