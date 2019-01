Het klokje rond! Aarle-Rixtelnaar reed één miljoen kilometer met zijn auto

AARLE-RIXTEL - Apetrots is hij op zijn zestien jaar oude Toyota Landcruiser. Martin Scheffers uit Aarle-Rixtel kan onafgebroken naar zijn auto kijken: "Ik zou het liefst met open motorkap rijden, zodat iedereen kan zien hoe goed de motor er nog uit ziet. Sommige mensen geloven het niet, maar het is echt waar, ik heb er meer dan één miljoen kilometer mee gereden."

Zestien jaar geleden kocht hij de auto nieuw bij de dealer in Heeze. Dat hij er zoveel kilometers mee zou maken, had hij nooit gedacht: "Dat overkomt je gewoon." Goed onderhoud is volgens Martien het geheim. Hij heeft nooit één beurt overgeslagen: "Maar afgezien daarvan hebben de Japanners op een dag natuurlijk wel een hele goede auto gemaakt."

Kilometerteller

De Japanse autofabrikant hield er zelf kennelijk ook geen rekening mee dat de auto het klokje rond zou rijden: "Mijn zoon wilde de overgang van 999999 kilometer naar 1.000.000 filmen, maar hij bleef precies onder de miljoen steken. Ik gebruik nu de dagteller om de kilometerstand bij te houden."

Martien is gek op zijn auto en denkt er niet aan om hem nu in te ruilen: "Het is als een goed huwelijk, zolang alles goed werkt, blijf je bij elkaar." De auto heeft hem nog nooit in de steek gelaten. Alleen als Toyota met een heel goed inruil voorstel zou komen, dan wil Martien overwegen om zijn auto weg te doen.

Grote Liefde

Vanwege zijn werk, Martien is bloemenhandelaar, rijdt hij zo'n vijftigduizend kilometer per jaar. Dagelijks rijdt hij met zijn auto op en neer naar Aalsmeer en naar een bloemenveiling in Duitsland. Technisch is de wagen ook na één miljoen kilometer nog in perfecte staat: "Hij loopt als een zonnetje, verbruikt geen extra veel olie of niks, ik ben niet technisch, maar de motor moet van fantastische kwaliteit zijn." zegt Martien, die zijn auto, na zijn vrouw, als zijn tweede grote liefde beschouwt.