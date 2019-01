'Echt ongelooflijk': Brabantse coureurs trappelen bij drukke podiumceremonie Dakar Rally

Een rij van honderden meters lang voor de ingang van het podiumterrein. De politie die de ingang moet afsluiten omdat het terrein te vol is. Duizenden mensen die 'Peru, Peru' scanderen en zwaaien met vlaggen. Motorrijders die zich door een selfie-jagend publiek moeten wurmen om bij hun motor te komen. De Dakar Rally is razend populair in Lima, geen twijfel daarover.

'Echt onvoorstelbaar'

Aan superlatieven geen tekort bij de coureurs. Zeker de debutanten zijn onder de indruk van de drukte bij de podiumstart. "Het is echt onvoorstelbaar", zegt Michiel Becx. "Ze hadden me van te voren verteld dat het echt een happening was. Maar zoiets als dit, dat had ik in mijn stoutste dromen niet durven denken."

'Niet normaal'

"Waanzinnig. Al die mensen kwamen volgens mij voor mij", glunderde Paul Spierings na zijn podiumstart. "Ik zet dat ding in de toeren en ze beginnen te gillen, niet normaal. Echt niet", aldus de debutant uit Sint-Michielsgestel op de motor.







Zin in!

De Dakar van 2019 is twee dagen korter dan gebruikelijk, maar de tien etappes door de mulle duinen zijn loodzwaar. Er verschijnen 16 provinciegenoten aan de start in L en hopelijk is dat nog steeds zo bij de finish. Die is ook weer in Lima.

“Ik heb er ontzettend veel zin in. Het duurt wel heel lang hier die laatste dagen. Van mij mag het beginnen”, aldus debutant en motorcoureur Mark Tielemans uit Boekel.

