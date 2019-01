Fietsster komt onder busje terecht bij ongeluk en raakt zwaargewond

ROOSENDAAL - Een fietsster is maandag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Borchwerf in Roosendaal. De vrouw kwam vast te zitten onder een busje en moest door de brandweer met een takel worden bevrijd.

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De weg is afgesloten voor onderzoek. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.