UWV wijst ontslagaanvraag voor piloten en cabinepersoneel van Ryanair af Een toestel van Ryanair op Eindhoven Airport (archieffoto: Hans Janssen)

EINDHOVEN - Het personeel van Ryanair dat vloog vanaf de basis in Eindhoven mag voorlopig niet worden ontslagen. Het UWV gaat mee in het bezwaar van vakbonden die vonden dat de ontslagaanvraag niet in behandeling mocht worden genomen, zo maakte pilotenvakbond VNV bekend.

Geschreven door Maaike Cnossen

Ryanair vroeg eerder collectief ontslag aan bij het UWV voor al het in Nederland gevestigde personeel, naar eigen zeggen vanwege slechte bedrijfseconomische prestaties. Eerder sloot Ryanair al de basis in Eindhoven en gaf toen al aan dat het personeel dat zich verzette wilde ‘uitfaseren’. Het UWV vindt dat Ryanair en de vakbonden FNV en VNV eerst moeten proberen om tot een sociaal plan te komen. LEES OOK: Ryanair wil Eindhovense piloten en cabinepersoneel ontslaan, vakbonden spreken over wraakactie Tot die tijd moet het betreffende personeel, 16 piloten en 15 cabinemedewerkers, gewoon worden doorbetaald. Volgens de VNV heeft Ryanair vooralsnog altijd geweigerd om met hen in gesprek te gaan.