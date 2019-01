Kinderen vragen Rico Verhoeven de hemd van het lijf in ‘Saved by the Bell’

“Was je vroeger populair of werd je gepest?”, was gelijk al een van de eerste vragen. “Ik heb niet echt gepest, maar ik heb wel geplaagd”, antwoordde Verhoeven. “Maar daar heb ik spijt van. Dat is namelijk helemaal niet leuk.”

In elke aflevering van Saved by the Bell zijn twee bekende Nederlanders te zien die vragen van basisschoolleerlingen beantwoorden en opdrachten met ze doen.

Verhoeven is wel getraind in het beantwoorden van vragen, maar dit waren toch andere vragen dan dat hij gewend was. De kinderen mochten voordat de les met Verhoeven begon met elkaar brainstormen over welke vragen ze hem gingen stellen. “Ik wil hem echt niet op straat tegenkomen”, en “Hij doet toch ook dingen met televisie enzo?” klonk het.

‘Jenna kende Rico al’

De kickboxer wist niet wat hij kon verwachten. Eenmaal in de klas kreeg de kickboxer grappige, maar ook serieuze vragen. “Hoe was het om je moeder aan de alcohol en de drugs te zien?”, vroeg de 10-jarige Jenna uit Zevenbergen. Daar schrok Verhoeven wel even van, maar hij antwoordde met: “Het was zwaar, maar uiteindelijk probeer ik het wel positief te zien. Ik wilde het anders doen en hard werken om succesvol te worden in wat ik wilde doen.”





Jenna had de vraag helemaal zelf bedacht. “Ik vond het wel spannend om vragen te stellen, maar ik vond het ook heel erg leuk”, zegt Jenna na de uitzending. “En ik kende Rico al, want ik zat op dezelfde sportschool in Zevenbergen waar hij sportte.”

De moeder van Jenna legt uit dat Jenna ook kickboxte toen ze vijf jaar oud was en Verhoeven daar wel eens zag. “Maar helaas herkende hij haar niet meer tijdens de opnames”, zegt ze.





“Jenna is een echte praatjesmaker”, gaat de trotse moeder verder. “De juffrouw zei altijd al tegen Jenna dat ze actrice moest worden, of juffrouw. Ze is echt voor dit programma gemaakt. Ze is het bijdehandje van de klas, en als iemand niet luistert bemoeit ze zich er gelijk mee.”

Staredown met Verhoeven

De 7-jarige Seph uit Raamsdonksveer was ook niet op zijn mondje gevallen in de klas bij Verhoeven. Hij mag dan wel de jongste zijn uit de klas, maar hij daagde Verhoeven wel uit voor een ‘staredown’. Dat is het moment voor de wedstrijd waar de boxers elkaar aanstaren om elkaar als het ware psychologisch klein te krijgen. Verhoeven zei daarna ook nog eens dat Seph de ‘staarwedstrijd’ had gewonnen.





De moeder van Seph vertelt na de uitzending dat Seph een enorme fan is van Verhoeven. “Het is een klein mannetje en Verhoeven is natuurlijk hartstikke groot. Maar toen ze tegenover elkaar stonden, was Seph niet bang”, vertelt ze.

“Dit programma is echt iets voor Seph”, gaat ze verder. “Mensen waren niet verbaasd dat hij mee mocht doen. Het is een kind die het leuk vindt om aandacht te krijgen. Ik ben super trots.”