Wim Peters bouwt kas opnieuw op na allesverwoestende storm en is genomineerd voor ondernemersprijs

Dat de tomatenkweker uit Someren meedong naar de prijs is best bijzonder omdat 2,5 jaar geleden zijn bedrijf in pak hem beet twee minuten nagenoeg volledig werd verwoest door een hagelstorm. De storm denderde op 23 juni 2016 over Zuidoost-Brabant en ook zijn bedrijf kwam er verre van ongeschonden vanaf.

“Alles was vernield”, blikt hij terug in het Radio 1-journaal. “Ik heb zelfs gedacht aan stoppen, want ik weet dat van de bedrijven die na zo’n ramp opnieuw beginnen, tussen de zestig en tachtig procent na vier jaar failliet is. Dat komt omdat je je klanten kwijt raakt.”

Hagelstenen groter dan tennisballen verwoestten zijn bedrijf, nu is hij helemaal terug

Toch waagde hij de stap opnieuw, want het tomatenbloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij is namelijk al derde generatie kweker. Het bedrijf is nu klaar voor de toekomst en heeft een slag op gebied van duurzaamheid gemaakt. “Alles is vernieuwd en voldoet aan de laatste milieu-eisen. Al het leidingwerk is nieuw en we hebben overal led-verlichting.”

Met een oppervlakte van 11 hectare LED-belichting is het bedrijf koploper in Nederland. En hij heeft goede hoop voor de toekomst. “We hebben van een natuurramp een kans weten te maken. Door veerkracht en doorzettingsvermogen hebben we dit gerealiseerd.”