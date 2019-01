Tankstation in laatste week eigenaar overvallen: ‘Die idioten moeten van de straat af’

HELMOND - Walter Haerkens van tankstation Schoenmakers in Helmond neemt deze week na 44 jaar afscheid van het familiebedrijf. Op de valreep werd hij dinsdagavond overvallen. “Het gaat goed met mij, maar die idioten moeten heel snel van de straat af.”

Rond negen uur kwamen er twee gewapende mannen het pompstation binnen. Haerkens was niet aanwezig, maar wel één medewerkster en haar vriend. Ze bedreigden het personeel met een pistool en een mes. Er is niemand gewond geraakt, maar er werd wel een geldbedrag gestolen en sigaretten. “Het gaat goed met mijn medewerkster, maar die idioten weten niet wat ze mijn personeel aandoen.”

Overvallen en inbraak

In die 44 jaar dat Haerkens werkzaam is in het tankstation is hij twintig jaar geleden een keer overvallen en er was een inbraak. “Ik mag eigenlijk niet mopperen. Het is wel heel zuur dat het nog een keer in deze laatste week moet gebeuren.” De eigenaar laat zich niet kennen. Het pompstation is vandaag gewoon weer open. “Het leven gaat door hé.”

Bedrijf overdragen

Maandag draagt de eigenaar van het familiebedrijf officieel zijn zaak over aan tankstation Argos (VARO Energy Retail B.V.). Het tankstation in Helmond ging van zijn opa naar zijn moeder en uiteindelijk heeft hij het overgenomen. Met twee dochters kon hij niemand vinden die zijn pompstation kon overnemen. “Ik heb mijn bedrijf kunnen verhuren voor tien jaar aan Argos. Ik ben heel erg blij met deze partij.” Wat hij nu gaat doen weet hij nog niet precies. “Ik kijk wel wat of ik ga doen.”