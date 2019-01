D'n Dakar van Ronald en Twan: slapen in het bivak

In een camper?

Slapen in het bivak kan op verschillende manieren. Steeds meer teams hebben een camper bij zich. Erik van Loon slaapt bijvoorbeeld in z'n eigen camper. Maar ook trucker Janus van Kasteren kan vanuit z'n team beschikken over een slaapplaats in een campertruck, en datzelfde geldt voor de coureurs van Team de Rooy.

In een tentje?

Maar veel andere coureurs én de meeste monteurs hebben die luxe niet. Ze slapen in tentjes of soms zelfs in de open lucht. In de meeste bivaks is dat geen probleem, maar in Arequipa wordt het vrij koud. Dus dan is een tentje wel handig. Waar je ook kijkt, tussen alle service-voertuigen stikt het van de pop-uptentjes.

Of in een hotel?

Op de rustdag slapen de meeste coureurs in een hotel, om even bij te komen van alle Dakar-drukte. Want in het bivak is het nooit stil. Het werk aan de Dakar-voertuigen gaat veelal de hele nacht door. Ook wij, jullie verslaggevers, slapen regelmatig in een hotel. Niet zozeer vanwege de luxe, maar omdat het internet niet in bivak even goed is. En dat is voor ons cruciaal om video's online te krijgen. Maar soms, bijvoorbeeld als het heel laat wordt, is een tentje in het bivak het handigst.

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.