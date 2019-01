Grote brand in schuur Lage Mierde, eigenaar redt koeien uit stal

LAGE MIERDE - Een schuur met tractors en loaders is donderdagavond verwoest door een zeer grote brand in Lage Mierde. De eigenaar van het boerenbedrijf vertelt dat er ook koeien in de schuur aan de Meirweg stonden. Die heeft hij naar buiten gejaagd toen de brand rond half tien begon.

"Er kwam iemand naar me toe en die vroeg: 'Zijn jullie aan het lassen? Wat is er aan de hand in die stal?'", vertelt eigenaar Cees van de Sande. Hij ging er direct naartoe en joeg tien koeien de wei in. "Ik heb toen ook alle andere deuren van de stal dichtgedaan, zodat er niet te veel zuurstof bij zou komen. Voor de rest heb ik het aan de brandweer overgelaten."

Van de Sande heeft een mestveebedrijf met 500 runderen, verspreid over meerdere stallen. Naast de schuur waar brand uitbrak, staat een loods met stieren. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur naar die stal oversloeg. In de getroffen schuur stonden landbouwwerktuigen. Ook lag er hooi, waardoor het vuur zich snel verspreidde.





De brandweer zette veel mensen en bluswagens in vanwege de zeer grote brand. Het vuur was na ongeveer anderhalf uur onder controle. Naar verwachting duurt het blussen nog wel tot in de nacht. Het probleem is de toevoer van water. De boerderij ligt in het buitengebied en er zijn geen brandkranen in de buurt.