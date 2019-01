Deel dit artikel:













Grote brand in schuur met tractors en loaders in Lage Mierde Er woedt een grote brand in de schuur met landbouwwerktuigen (foto: Berry van Gaal/SQ Vision Mediaprodukties).

LAGE MIERDE - In een schuur aan de Meirweg in Lage Mierde woedt donderdagavond een grote brand. In het gebouw staan tractors en loaders. Volgens een medewerker van het bedrijf staan er normaal gesproken ook koeien en stieren in de schuur, maar zijn die momenteel buiten.

Geschreven door Maaike Cnossen

De dieren kunnen zelf de schuur in en uit. Volgens de medewerker staan ze toevallig net allemaal buiten. In de schuur bevinden zich wel landbouwwerktuigen. Hij heeft over onder meer een heftruck, loader en minigraver.



De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Er zijn daarom veel mensen en bluswagens ingezet.