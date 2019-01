2P's willen scoren met carnavalshit over Kees van de Staaij

OOSTERHOUT - Ze hebben het weer voor elkaar; de 2P’s. Het carnavaleske duo uit Oosterhout scoorde vorig jaar een hit over 'hun' burgemeester Stefan Huisman en opnieuw haken ze in op een politieke actualiteit. Ditmaal gaat het om het standpunt dat Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, inneemt over homoseksualiteit.

Burgemeester Huisman was in opspraak gekomen, omdat hij te veel had gedronken en zich misdroeg jegens vrouwen. Dat kan je de onkreukbare Van der Staaij in de verste verte niet verwijten. De fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer kreeg wel bakken kritiek over zich heen vanwege zijn uitlatingen over homoseksuelen. Van der Staaij is één van de ondertekenaars van het Nashville-pamflet, waarin onder meer afstand wordt genomen van het homohuwelijk.



'Niet meegegroeid''

Dat gaat erbij de 2P’s niet in. Pim Haarbosch en Pieter Krielaard beginnen nog vriendelijk: 'Hoe is het Keeske? Alles goed?" Nou niet bepaald, de SGP-voorman is qua tolerantie niet meegegroeid, de mantel der liefde heeft hem nooit geboeid, aldus het tweetal. En: “Keesie houdt van de liefde, maar niet echt van mannen.” Nou, adviseert het tweetal, dan moet-ie maar eens carnaval gaan vieren. "Met vrouw en vrouw en man en man: het feest waar alles kan", zingen ze ook.



De inwoners van Oosterhout voelden zich verplicht het plaatje te maken. “Iemand moest het doen”, aldus Haarbosch. Het duo neemt het woord Nashville-pamflet op hun single niet in de mond, waarschijnlijk omdat het moeilijk te rijmen valt.