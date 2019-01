'Keesje van der Staaij, pak me dan van voor, van achter en van opzij', 2P's gaan er weer voor

OOSTERHOUT - Ze hebben het weer voor elkaar; de 2P’s. Het carnavaleske duo uit Oosterhout scoorde vorig jaar een hit over 'hun' burgemeester Stefan Huisman en opnieuw haken ze in op een politieke actualiteit. Ditmaal gaat het om het standpunt dat Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, inneemt over homoseksualiteit.

Burgemeester Huisman was in opspraak gekomen, omdat hij te veel had gedronken en zich misdroeg jegens vrouwen. Dat kan je de onkreukbare Van der Staaij in de verste verte niet verwijten. De fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer kreeg wel bakken kritiek over zich heen vanwege zijn uitlatingen over homoseksuelen. Van der Staaij is één van de ondertekenaars van het Nashville-pamflet, waarin onder meer afstand wordt genomen van het homohuwelijk.



'Niet meegegroeid''

Dat gaat er bij de 2P’s niet in. Pim Haarbosch en Pieter Krielaard beginnen nog vriendelijk: 'Hoe is het Keeske? Alles goed?" Nou niet bepaald, de SGP-voorman is qua tolerantie niet meegegroeid, de mantel der liefde heeft hem nooit geboeid, aldus het tweetal. En: “Keesie houdt van de liefde, maar niet echt van mannen.” Nou, adviseert het tweetal, dan moet-ie maar eens carnaval gaan vieren. "Vrouw en vrouw, man en man: dit is het feestje waar alles kan. Aj, aj, aj, Keesje van der Staaij: pak me dan van voor, van achter en van opzij", zingen ze bijvoorbeeld.



De inwoners van Oosterhout voelden zich verplicht het plaatje te maken. “Iemand moest het doen”, aldus Haarbosch. Binnen 24 was het rond. “We hebben eergisteravond laat de tekst geschreven en ingezongen, gisteren de clip gemaakt. Het is allemaal heel snel gegaan”. Dat moest ook wel. Want de twee voelden de hete adem van concullega’s al in hun nek. “Er zijn natuurlijk altijd kapers op de kust.”

'Tekst kan beter'

Dat de tekst door de tijdsdruk niet heel diepgravend is, maakt het duo niet uit. “Tekstueel kan er bij ieder carnavalsnummer wel wat beter en in dit geval zeker”, lacht Haarbosch. “Maar het moest actueel zijn, en dat is gelukt denk ik!”

De 2P’s zaten al een tijdje te broeden op een actueel onderwerp. “Dit jaar wilden we eerst iets met de drugscriminaliteit, maar tsja…carnaval en drugs ja we wisten niet of dat zou werken.” Dus haakten de heren dankbaar in op de uitglijder van Van der Staaij.