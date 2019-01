Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee nieuwe miljonairs in Brabant: spelers uit Sint-Michielsgestel en Woensdrecht in de prijzen De Staatsloterij heeft de grootste prijzenpot van alle Nederlandse loterijen.

SINT-MICHIELSGESTEL - De hoofdprijs van een miljoen in de Staatsloterij van 10 januari is gevallen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat werd vrijdagochtend bekendgemaakt. De prijs gaat naar een abonneespeler.

Geschreven door Peter de Bekker

Ook de XL-hoofdprijs gaat naar Brabant. Die is gewonnen door een online-speler in de gemeente Woensdrecht. Ook die krijgt een miljoen euro. De XL-trekking is een maandelijkse extra trekking. Hieraan kun je voor 2,50 euro extra deelnemen en zo kans maken op prijzen van honderd tot een miljoen euro. 'Leuke start van het nieuwe jaar'

Sander van de Vooren, prijswinnaarbegeleider van de Staatsloterij, spreekt van 'een leuke start van het nieuwe jaar' voor de gelukkigen. "We nodigen hen van harte uit om langs te komen voor Eerste Hulp bij Geluk." Winnaars van grote prijzen krijgen namelijk altijd advies en begeleiding van de Staatsloterij. De volgende trekking van de Staatsloterij vindt zondag 10 februari plaats. Dan staat de jackpot op 27,8 miljoen euro, netto.