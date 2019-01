Deel dit artikel:













Knap staaltje bergingswerk, takelbedrijf stunt om auto van plons in water te redden

ROOSENDAAL - Medewerkers van een bergingsbedrijf moesten vrijdagochtend flink wat stunts uithalen om een auto aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal op te takelen. De automobilist was door een ongeluk bijna het water ingereden. De auto bungelde over de rand van de kade.

Geschreven door Robert te Veele

Om de auto te kunnen bergen, moest een band vastgemaakt worden aan een wiel dat boven het water hing. De politie zorgde ervoor dat de berger niet met auto en al in het water belandde. Opgetakeld

Na een knap stukje takelwerk in de auto geborgen. De automobilist kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.