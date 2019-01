Deel dit artikel:













Moeder verdronken in Maas bij Vierlingsbeek, vader en zoon op tijd uit auto Foto: Marco van den Broek / SQ Vision

VIERLINGSBEEK - Een vrouw is zondagavond om het leven gekomen toen zij in een auto te water raakte in de Maas bij Vierlingsbeek. In de auto zaten een vader, moeder en hun zoon, bevestigt een woordvoerder van brandweer Limburg-Noord. Het lichaam van de vrouw is door duikers uit het water gehaald. De vader en zoon konden zichzelf op tijd redden.

Geschreven door Christel van der Meer

De auto kwam zondagavond rond tien over half acht bij Bergen in Limburg, aan de overkant van Vierlingsbeek, in het water terecht. De schipper van de veerpont tussen Vierlingsbeek en Bergen zag dat er een auto aan de Bergense kant van de veersteiger het water in gleed. Hij waarschuwde vervolgens de hulpdiensten. Lees verder onder het kaartje.

Met duikers en een helikopter is gezocht naar de auto en de vrouw. Het lichaam van het slachtoffer werd rond negen uur uit het water gehaald. De auto is inmiddels ook geborgen. Vader en zoon naar ziekenhuis

De vader en zoon zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend waar het gezin vandaan komt.