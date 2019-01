Deel dit artikel:













Zo zie je de Dakar Rally het allerbest: middenin de duinen Kijken naar de Dakar Rally in de Peruaanse duinen.

SAN JUAN DE MARCONA - Wat is de beste manier om de Dakar Rally te volgen? In de duinen natuurlijk, waar de coureurs op een paar meter afstand aan je voorbij schieten. Duizenden Dakar-fans staan er iedere dag te kijken in de woestijn. In D'n Dakar van Ronald en Twan laten onze verslaggevers zien hoe dat eraan toegaat.

Geschreven door Twan Spierts

Speciaal voor de lokale bevolking heeft de Dakar-organisatie spectator zones ingericht. Dat zijn plekken waar je relatief veilig langs de route kunt staan. Niet dat iedereen zich daar iets van aantrekt. Ook buiten de publiekszones staan regelmatig mensen te kijken. En dat is niet geheel zonder gevaar. Zand van je haren tot je tenen

Voor de ervaring is het natuurlijk tof om langs de Dakar-route te staan, als je bestand bent tegen het rondwaaiend zand. Verwacht alleen niet dat je veel van de wedstrijd meekrijgt. Op veel plekken in de Peruaanse woestijn heb je geen bereik met je telefoon, dus tussentijden checken wordt dan lastig. Niet dat de meeste toeschouwers zich daar druk om maken. Die vinden het gewoon leuk om te zien hoe de Dakar-deelnemers keihard voorbij scheuren.

