Eigenaren cafetaria smijten met prullenbak en ventilator naar overvaller om hem te verjagen [VIDEO]

EINDHOVEN - Bureau Brabant liet maandagavond beelden zien van de overval op cafetaria 't Belske aan de Heezerweg in Eindhoven. Op 5 augustus liep een man met een groot mes de zaak binnen en roofde de kassa leeg. De eigenaren lieten het er niet bij zitten. De man en de vrouw gooiden verschillende voorwerpen naar de dader waardoor hij uiteindelijk op de vlucht sloeg. De politie is nog altijd op zoek naar de dader.

Op de beelden is te zien hoe er eerst een man de zaak binnenkomt en gaat zitten aan een tafel. Daarna komt er een man met een groot mes binnen die het echtpaar bedreigt. Hij trekt de kassa open en graait erin. Maar daar laat het stel het niet bij zitten. Boos gooien zij allerlei spullen naar de man, in de hoop dat hij weggaat.

Zo vliegt er een prullenbak, ventilator en wasmand richting het hoofd van de dader. Toch lukt het hem, door flink met het mes te zwaaien, om geld uit de kassa te pakken. Daarna kiest hij eieren voor zijn geld en slaat op de vlucht.

Getuige of medeplichtig

De politie is op zoek naar mensen die de dader herkennen en naar de man die voor de overval de zaak in komt lopen. Vlak voor de dader rent ook hij de zaak uit. Het is volgens de politie voor nu nog onduidelijk of die man iets met het misdrijf te maken heeft. Als getuige is hij ook belangrijk in deze zaak.

De cafetaria werd eerder dat jaar ook al overvallen. Iets gezien of een tip? Bel dan naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.