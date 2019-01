Deel dit artikel:













Politie vindt 1600 kilo grondstoffen voor speed in leegstaande kas in Loon op Zand Foto: Politie.

LOON OP ZAND - In een leegstaand kassencomplex in Loon op Zand is maandagavond liefst 1600 kilo grondstoffen gevonden voor de productie van speed. Dat gebeurde aan de Bergstraat.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Een gespecialiseerd bedrijf kwam rond middernacht nog opdraven om alle troep af te voeren. Recherche en LFO doen onderzoek naar de aangetroffen goederen. Er is nog niemand opgepakt, maar volgens de politie worden aanhoudingen op korte termijn niet uitgesloten.