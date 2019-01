Verlies tegen PSV dreunt nog na bij Ajax-keeper Onana: 'Je kunt niet arrogant zijn'

EINDHOVEN - PSV deelde aartsrivaal Ajax eerder dit seizoen in de competitie een gevoelige tik uit door met 3-0 in Eindhoven te winnen. Ajax-doelman André Onana baalt nog altijd als een stekker van die nederlaag en kijkt in de spiegel. "Je kunt niet arrogant zijn en doen alsof je de beste bent. Soms moet je accepteren dat je tegenstander heel goed is en dan moet je slim zijn."

Onana denkt dat de nederlaag in Eindhoven een incident was. Hij telt daarom de dagen af tot 31 maart, als PSV op bezoek komt in Amsterdam. "Ik wacht op ze. Ik heb daar erg veel zin in. De laatste keer deed het echt pijn. We verloren met 3-0, maar ik ken mijn team. Wij zijn erg goed en thuis gaan we ze pakken."

De doelman doet deze duidelijke uitspraken deze week in een gesprek met Ajax TV. De Amsterdammers verloren dit seizoen in de competitie alleen van PSV. De ploeg van Mark van Bommel staat halverwege de jaargang met 48 punten op de eerste plaats, Ajax volgt met twee punten achterstand.

De keeper: "De volgende keer dat we tegen ze spelen zijn we er klaar voor en weten we hoe we ons moeten voorbereiden. Het was niet onze beste dag, maar we strijden nog steeds om het kampioenschap. We staan nog maar twee punten achter en hebben alles in eigen hand."

De eredivisie ontwaakt komend weekeinde uit de winterslaap. PSV speelt zondagmiddag (14.30 uur) in en tegen Emmen. Ajax trapt ruim twee uur later in Amsterdam af tegen sc Heerenveen.

