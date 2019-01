Fikse strafeisen voor cocaïnecontainer van 100 miljoen euro naar Breda

ZWOLLE - De officier van justitie heeft zware celstraffen geëist tegen twee mannen die met een enorm drugstransport naar Breda te maken zouden hebben gehad. Opmerkelijk is ook dat de verdachten van de fruitimporteur een gepeperde rekening kregen. Voor de bananen.

De 3800 kilo coke kwam in september 2017 aan in de haven van Antwerpen. In totaal zaten er 3397 pakketten in de container, verstopt onder de bananen.

De Antwerpse douane ontdekte alles en haalde het er grotendeels uit. 500 gram was blijven zitten, voor het bewijs. Al werd in Breda nog een vergeten blok van een kilo gevonden.

De chauffeur, een 41-jarige man uit Roosendaal, zei later bij de politie dat hij wist dat er drugs zaten in de container die hij moest ophalen. ,,Want anders hoef ik niet in zo’n loodsje te lossen”. Maar hij wist niet dat het zoveel was. Tegen hem eiste het OM negen jaar cel.

.De andere verdachte zorgde voor een loods in Breda waar de container naar toe kon. Deze 57-jarige man uit Oosterhout wist dat er "iets niet klopte", en dacht dat het misschien om gestolen waar ging, maar er is niet duidelijk geworden of hij wist dat het om drugs ging. Daarom viel de eis van de officier van justitie lager uit: zes jaar.









Wie het coketransport had georganiseerd is nooit duidelijk geworden.

Rekening voor de bananen

Na de vondst van de coke heeft de fruitimporteur uit Ridderkerk die de bananen had besteld, zich beklaagd over het feit dat de bananen nu onverkoopbaar zijn. Het bedrijf heeft daarom bij de twee mannen een schadeclaim ingediend.

De ondernemer wil ruim 15.000 euro van het tweetal voor onder meer de transportkosten en de opruimingskosten van de bananen. Het OM vroeg dinsdag aan de rechtbank om die schadeclaim goed te keuren omdat hij voldoende onderbouwd is.

Landelijk

De rechtszaak werd gedaan door het landelijk parket van het OM. Dat kiest voor rechtbanken waar plek is, in dit geval in Zwolle. Dat gebeurt bij meer 'Brabantse 'cokesmokkelzaken.