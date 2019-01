Is dit het einde van TUF Recycling? [NEGEN VRAGEN]

Vandaag werd bekend dat er door de gemeente conservatoir beslag is opgelegd op de bankrekening van aan TUF. Wat is dat?

Kort gezegd: alle tegoeden op de bankrekening van TUF worden hierbij geblokkeerd. “De gemeente gaat hiervoor naar de rechter. Die toetst vrij oppervlakkig of dit inderdaad mag”, legt Arjan van der Knijff uit. Hij is advocaat ondernemings- en faillissementsrecht bij Kessels Advocaten in Breda.

Waarom liet de gemeente dit beslag leggen?

De gemeente noemt dit een preventieve maatregel. Aan TUF zijn namelijk meerdere lasten onder bestuursdwang opgelegd, onder andere voor het opruimen van een deel van de kunstgrasmatten en de bergen met zand en rubber. Een last onder bestuursdwang houdt in dat als TUF die problemen niet zelf aanpakt, dat de gemeente dat dan doet. De kosten worden vervolgens verhaald op TUF. Met deze maatregel heeft de gemeente ervoor gezorgd dat er geld op de rekening van TUF beschikbaar blijft voor de gemeente en dat TUF dit in de tussentijd niet kan gebruiken voor andere zaken.0

Metershoge opgestapelde rollen met kunstgras bij TUF. Foto: Omroep Brabant





Kan iedereen zo’n conservatoir beslag op laten leggen?

Ja, dit is niet alleen iets dat gemeenten bij bedrijven kunnen laten doen. “Stel dat Jan nog geld van Piet krijgt, maar hij bang is dat Piet er met zijn geld vandoor gaat, dan kan Jan naar de rechter. Die toetst dan of de angst van Jan terecht is en de bankrekening van Piet bevroren mag worden”, legt Van der Knijff uit.

Hoe zit het trouwens met die 98.00 euro aan opgelegde dwangsommen?

De gemeente legde TUF de afgelopen anderhalf jaar drie dwangsommen op. Dit deed Dongen, omdat TUF meerdere wetten en milieuregels overtrad. In totaal liep het bedrag op tot 100.000 euro. Op 2 oktober 2018 was slechts 2000 euro betaald. Hierop besloot de gemeente een deurwaarder in te zetten. Die heeft nu de resterende 98.000 euro geïnd. Het bedrag wat daarna nog over was op de rekening van TUF is vervolgens bevroren.

Een geblokkeerde bankrekening klinkt als een vrij zware maatregel wat kan het bedrijf nu nog?

“Alleen het geld van TUF dat op het moment dat de deurwaarder het beslag legt, is nu bevroren”, vertelt Knijff. Mocht het bedrijf vandaag weer geld binnen krijgen dan kunnen ze dat 'nieuwe geld' wel gebruiken. “Het bedrijf zit dus niet helemaal op slot met zo’n maatregel.”

Kan een bedrijf hierdoor failliet gaan?

Een conservatoir beslag betekent niet automatisch dat het bedrijf failliet gaat. Ze kunnen namelijk nu ‘gewoon’ geld verdienen en daar ook zelf over beschikken. "Het bedrag dat dus ná het bevriezen van de rekening binnenkomt, is gewoon door TUF te besteden en te gebruiken. Wel kan het feit dat TUF niet over het beslagen geld kan beschikken, er toe leiden dat TUF niet meer genoeg geld heeft om zijn lopende schuldeisers te betalen. Dan ontstaat dus wel een probleem en kan faillissement volgen", legt hij uit.

Het terrein van TUF Recycling zit op slot na de brand. Foto: Omroep Brabant





Is dit nu het einde van TUF?

Dit is niet simpel te beantwoorden met een ja of een nee. TUF is zeker een bedrijf in zwaar weer. Zo werd in december bekend dat er geen enkele kunstgrasmat meer naar TUF mag. Dit was één van de lasten onder bestuursdwang die toen werden opgelegd door de gemeente. Het ophalen en verwerken van oude kunstgrasvelden is waar TUF geld mee verdient. Dat mogen ze dus niet meer.

Een faillissement hangt al maanden boven het bedrijf. Maar failliet is TUF niet. Het is aan een rechter om een uiteindelijk faillissement toe te kennen als dit door TUF wordt aangevraagd.

Kan TUF juridisch gezien nog iets doen?

Ja, dat kunnen ze zeker. Er is de mogelijkheid om een kort geding te starten om onder de bevroren rekening uit te komen. Maar de kans dat dit zinvol is, is dit geval nihil. De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar al drie keer een dwangsom opgelegd, die steeds niet betaald werd. De gemeente heeft dus een sterke zaak. “Ik acht het dan ook op het eerste gezicht niet erg kansrijk om zo’n opheffings kort geding te starten”, aldus Van der Knijff.

Hoe nu verder?

Dit conservatoir beslag was pas het begin. Hierna volgt er een zogeheten bodemprocedure tussen de gemeente Dongen en TUF. Het bevriezen van de rekening is eigenlijk een soort tussenmaatregel. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat TUF in de tussentijd niet ineens de eigen bankrekening plundert. Mochten er namelijk kosten worden gemaakt door de gemeente bij het opruimen van het terrein van TUF (omdat TUF dit zelf niet kan of wil doen), dan is er nu nog wel geld op de rekening van TUF om de kosten daar te verhalen.