Verdriet is nog groot bij ouders van doodgestoken Paul Pluijmert: 'Onze wereld staat stil'

BREDA - De ouders van de 23-jarige Paul Pluijmert die begin november werd doodgestoken na een avondje stappen in Breda, hebben dinsdagavond hun verhaal gedaan in Opsporing Verzocht. “Onze wereld staat sindsdien stil. Dat juist hem dit moest overkomen."

Paul was gaan stappen met een groep vrienden in Breda. Hij werd neergestoken op de Nieuwe Prinsenkade in Breda en overleed direct aan zijn verwondingen. De 36-jarige verdachte werd die avond meteen opgepakt, maar daarmee is de zaak niet opgelost. De politie zoekt naar getuigen om een beter beeld te krijgen wat er die avond precies is gebeurd.

Verdriet

Het verdriet bij de ouders van Paul is een paar maanden later nog altijd groot. "We zullen hem nooit zien trouwen of een gezin zien stichten. Iemand heeft ons dit afgenomen. We weten dat we door moeten, we weten alleen niet zo goed hoe.”

Paul voetbalde bij DFC in Dordrecht. Hij speelde met rugnummer 5 in het eerste elftal. Op de bewuste avond was hij op stap met zijn voetbalmaatjes. DFC zal nooit meer iemand met rugnummer 5 laten spelen en ook zijn wedstrijdshirt is ingelijst.

Getuigen

De verdachte zit nog steeds vast, maar de politie is dus nog altijd op zoek naar getuigen. Ze is opzoek naar de bestuurder van een wit taxibusje. Op de camerabeelden is te zien dat dit taxibusje wegreed, kort daarna werd Paul doodgestoken.

Ook zoekt de politie twee jongens. Op de camerabeelden zie je twee jongens wegrennen in de richting van de loempiakraam. De verdachte komt enkele seconden later in beeld.