Yvon Jaspers over bijbaan bij veevoederbedrijf: 'Ik doe niets stiekem'

HILVERSUM - Ze brengt een hoop liefde in het leven van boeren, maar de agrarische wereld heeft ook haar hart gestolen. Yvon Jaspers uit Boxtel presenteert niet alleen maar het populaire programma Boer Zoekt Vrouw, maar laat boeren in het nieuwe KRO-NCRV-programma ‘Onze Boerderij’ ook vertellen over hun werk. Daarnaast heeft ze ook een commerciële samenwerking met ‘For Farmers’, het grootste veevoederbedrijf van Europa. Over dit laatste is alleen een hoop gedoe, omdat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling. Dinsdagavond reageerde Jaspers in het praatprogramma Jinek op de commotie.

“Ik ben niet in dienst bij For Farmers, maar ik doe soms klusjes voor hen. Dan kletsen we met boerinnen over hoe zij overleven in de agrarische wereld. Dan ben ik dagvoorzitter”, zegt Jaspers. Presentatrice Eva Jinek vraagt hoeveel ze er dan mee verdient. “Ik verdien er fijn geld mee”, antwoordt Jaspers.

Het Commissariaat voor de Media dat de onafhankelijkheid beschermt van de publieke omroep, gaat onderzoek doen naar de samenwerking van Jaspers met met For Farmers. Het Commissariaat schrijft in een verklaring dat ‘onafhankelijkheid van publieke omroepen’ een uitgangspunt is.

Jinek legt dinsdagavond uit dat er een code is voor presentatoren voor klussen die je wel en niet mag doen naast je werkzaamheden. Jaspers heeft toestemming gevraagd aan KRO-NCRV of ze mocht samenwerken met het commerciële For Farmers. KRO-NCRV heeft hier toestemming voor gegeven, en nu vraagt het Commissariaat hier opheldering over aan de omroep. Volgens Jaspers kan het nog wel een jaar tot anderhalf jaar duren voordat het Commissariaat hier uitspraak over doet.

‘Het is niet stiekem’

“Het is geen geheim dat presentatoren andere dingen doen. Vijfentwintig jaar geleden deed ik dingen voor kinderen, daarna deed ik dingen voor vluchtelingen, en nu doe ik dingen voor boeren. Het is niet stiekem hè”, laat Jaspers weten.

“Er is geen boer die hier niets over wist. Nu wordt er gezegd dat ik stiekem via For Farmers geld zou doorsluizen naar een programma, maar dat is niet eens in me opgekomen”, legt Jaspers uit. “Ik sta gewoon met boerinnen in een weiland te praten, het is heel onschuldig. Ik heb zo’n liefde voor die boeren en ik leer daar zo veel van.”

Jinek wil weten of ze zou stoppen bij For Farmers. “Ik kan stoppen, maar waarom zou ik dat doen? Dan moeten alle presentatoren stoppen met dingen in het land te doen die iets in hetzelfde vaatje tappen als waar ze op televisie zijn”, antwoordt Jaspers. “Als het moet, dan doe ik het. Als er uit het onderzoek komt dat de KRO-NCRV geen toestemming had mogen geven, heeft dat alleen wel heel veel gevolgen voor alle presentatoren. Maar dat onderzoek moet dat eerst maar uitwijzen.”

Inspiratie zoeken bij Chinese boeren

Jaspers heeft een Nuffield Farming Scholarship ontvangen, een beurs voor een agrarische opleiding. Ze wil onderzoeken hoe je het boerenverhaal dichterbij de burger brengt. Ze is naar China vertrokken om daar te kijken hoe de boeren daar leven.

“Ik zocht inspiratie voor het nieuwe programma Onze Boeren. Ik wil ze een podium geven om te vertellen over hun werk”, vertelt Jaspers. “Maar je presenteert toch al het populaire programma Boer Zoekt Vrouw?”, vroeg Jinek. “Ja, maar dat gaat over de liefde, niet over het echte boeren leven”, antwoordde Jaspers.