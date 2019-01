Er is vrieskou op komst: 'De winter begint nu pas echt'

EINDHOVEN - Het leek een vrij zachte winter te worden, maar de vrieskou is op komst. Komend weekend en volgende week wordt het een stuk kouder dan het tot nu toe is geweest. Voor het eerst deze winter gaat het 5 graden vriezen in Brabant. Waarom wordt het ineens zo koud en betekent dit dat we kunnen gaan schaatsen? We vroegen het aan meteoroloog Jordi Huirne van MeteoGroup en voormalig weerman van Omroep Brabant Johan Verschuuren.

“Het weerstation in Gilze-Rijen gaf op 28 december nog aan dat het -4.1 graden was. Nu wordt het vanaf zondag op sommige plekken in Brabant ’s nachts -5 graden. Dus het is nog niet zo koud geweest”, zegt Huirne. “Overdag zal de zon wat schijnen en zal het niet al te hard gaan waaien”, gaat hij verder. “Het wordt volgende week zo’n 3 graden.”

Volgens Verschuuren gaat het volgende week zelfs 6 of 7 graden vriezen. “Dat zie ik aan de luchtstroming. Ik verwacht niet dat er veel wolken zijn, dus dan vriest het harder”, zegt hij. “Ik verwacht ook dat we donderdag en vrijdag een licht sneeuwbuitje krijgen. Ik hoop niet dat het te veel gaat sneeuwen, want dan kunnen we niet gaan schaatsen.”

Normaal voor de tijd van het jaar?

De koude temperaturen komen volgens meteoroloog Huirne door de wind die draait. “De wind kwam afgelopen dagen vanaf de Atlantische Oceaan. Daarom was het warmer dan het nu gaat worden. Komend weekend draait de wind en komt er wind vanuit Oost-Europa. Dat is een koude oostenwind”, zegt Huirne.

Hij laat weten dat het normaal is in de winter dat er een vorstperiode komt. Verschuuren denkt echter dat de winter nu pas begint. Hij zag afgelopen zomer al dat de winterse kou later in het jaar pas zou komen. “We hebben een veel te warme zomer gehad. De zee is zo opgewarmd, dat we gewoon een hele late winter krijgen”, zegt hij. “Ik zag ook al dat de muizen dieper in de grond gaan wonen, dus dan is er ook kou op komst.”

Kunnen we gaan schaatsen?

Huirne denkt dat er wel een klein ‘ijsvloertje’ zal ontstaan op sommige plaatsen in Brabant. “Volgende week gaat het ’s nachts veel vriezen, dus er kan misschien wel worden geschaatst.” Het is alleen niet helemaal zeker. “Overdag ligt de temperatuur wel boven de 0 graden, dus dan kan het ijs dat in de nacht is ontstaan gaan smelten”, vertelt Huirne.

Of er sneeuw komt, is ook nog niet helemaal zeker. “Donderdag kleurt Brabant misschien een klein beetje wit, want er komen winterse buien aan die gepaard gaan met hagel en natte sneeuw”, zegt Huirne. Verschuuren denkt dat er donderdag een storm komt: “Er komt heel veel wind en misschien wel een storm. De kraaien vliegen zo door elkaar en dan komt er meer wind. Zo hangt alles in de natuur aan elkaar.”

Eén ding is zeker: voor de winterliefhebbers is dit goed nieuws.