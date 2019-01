Deel dit artikel:













Vrouw met geweld beroofd van haar tas, politie zoekt drie meisjes die het zagen gebeuren (Archieffoto)

DEN BOSCH - Een Japanse vrouw van 27 is zaterdag op de Parallelweg in Den Bosch met geweld beroofd van haar tas. De politie is op zoek naar drie meisjes die hebben gezien hoe twee mannen toesloegen. Voor de recherche zijn de meisjes belangrijke getuigen in het onderzoek naar de gewelddadige straatroof.

Geschreven door Marlou van den Broek

Zaterdag rond kwart voor zes kwamen twee mannen op de vrouw af. Een van hen sloeg haar en trok haar aan haar haren naar de grond. De mannen grepen haar schoudertas en gingen ervandoor richting het Paleiskwartier. De Japanse vrouw, die tijdelijk in Nederland verbleef, belde niet gelijk de politie. Een man die in de buurt was, belde wel meteen met de politie. Hij vertelde tegen de politie dat hij drie meisjes hoorde schreeuwen. Agenten gingen in de buurt op zoek naar die meisjes, maar konden hen niet vinden. Pas toen het slachtoffer zaterdagavond rond zeven uur aangifte deed, kon er een verband worden gelegd met de beroving. Heb je een tip over de meisjes of de daders? Bel dan naar 0900-8844.