Bejaarde vrouw schenkt mogelijk échte Van Gogh aan Van Gogh Huis Drenthe

EINDHOVEN - Er is onlangs een schilderij opgedoken dat misschien gemaakt is door de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. Het kunstwerk komt uit de erfenis van een Haagse vrouw. Zij heeft het aan het Van Gogh Huis Drenthe in Nieuw-Amsterdam/Veenoord geschonken. Of het om een échte Van Gogh gaat, is nog niet bekend.

De 92-jarige vrouw heeft het doek aan het Van Gogh Huis Drenthe gegeven omdat ze zo onder de indruk was van het ontvangst en de rondleiding die ze er kreeg. Het schilderij is gesigneerd met ‘Vincent’. Of het om de handtekening van de bekende kunstenaar gaat, is dus nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de echtheid van het werk gaat ongeveer een jaar duren. Tot die tijd is er een replica te zien in het museum.

café

Op het schilderij is de inrichting van een café te zien. Men denkt dat het zou kunnen gaan om het logement Scholte in Nieuw-Amsterdam. Daar verbleef Vincent van Gogh in 1883 en het is nu het Van Gogh Huis Drenthe. Dit versterkt het vermoeden dat het schilderij door de bekende schilder uit Zundert is gemaakt.

Beveiliging

Als het echt om een schilderij van ‘onze’ Van Gogh gaat, is het zo miljoenen waard. Ook is het dan de vraag of het schilderij in het Drentse museum kan blijven. Het kunstwerk moet dan natuurlijk wel goed beveiligd worden, dat is nu naar eigen zeggen nog niet goed genoeg geregeld in het museum. “We hebben wel beveiliging en die maakt een boel lawaai. Maar voor 112 gebeld is, zijn de dieven er al lang met het schilderijtje onder de arm vandoor”, zegt museummedewerker Jan Halfwerk tegen RTV Drenthe.

Brabantse Van Gogh-kenners volgens het nieuws vanuit Drenthe, maar vinden het zelf nog te vroeg om te reageren. Zij vinden het lastig om de echtheid van het werk te bepalen.