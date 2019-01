Transfer Fran Sol nu definitief, spits verlaat Willem II voor Dinamo Kiev

KIEV - Fran Sol is definitief weg bij Willem II. De Spaanse spits werd woensdagavond laat gepresenteerd bij Dinamo Kiev, nadat hij eerder op de dag medisch gekeurd was.

Afgelopen zomer klopte Dinamo Kiev al aan in Tilburg, maar Willem II wilde toen niet meewerken aan een transfer. Dat laat de club uit Oekraïne weten bij de presentatie van Sol. Na die afwijzing is Dinamo Kiev interesse blijven tonen, scouts gaven allemaal hetzelfde oordeel: Sol is de oplossing voor het probleem dat de club heeft met het maken van doelpunten.

Kiev-geschiedenis

“Hij toonde het verlangen om in Oekraïne te spelen, dat zien we tegenwoordig niet vaak”, zegt Kiev-president Igor Mikhailovich Surkis.

Sol zelf is blij met zijn overstap naar de huidige nummer twee van de Premjer Liha, hij weet bij wat voor club hij komt. "Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van de Dinamo Kiev-geschiedenis. Het is een club die twee Europese prijzen heeft gepakt. Bovendien is het de meest succesvolle club van Oekraïne, geen enkele club werd vaker kampioen dan Dinamo Kiev."

Bij Willem II scoorde Sol dit seizoen dertien keer in zeventien competitiewedstrijden. In Kiev is men benieuwd of de Spanjaar klaar is om er meteen te staan. "Ja, natuurlijk", zegt hij zelf. "Ik hou ervan om doelpunten te maken. En ik ben naar Dinamo Kiev gekomen om dat te doen. Ik wil zo vaak mogelijk scoren, in de competitie en de Europa League."

Debuut

Sol reist nu van Oekraïne naar Spanje, waar zijn nieuwe ploeg op trainingskamp is. De voorhoedespeler heeft een kleine maand om ingespeeld te raken met zijn nieuwe ploeggenoten, op 14 februari staat de eerste wedstrijd op de planning. In de Europa League speelt Dinamo Kiev dan tegen Olympiakos Pireaus.

Na de dubbele ontmoeting met de Grieken - waar voormalig Willem II-ploeggenoot Kostas Tsimikas speelt - staat op 23 februari de eerste competitiewedstrijd van 2019 op het programma voor Sol en zijn nieuwe club.