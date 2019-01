Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Burgemeester Wobine Buijs van Oss is beste lokale bestuurder, maakte diepe indruk na het spoordrama Burgemeester Wobine Buijs is 'beste lokale bestuurder'.

HELMOND - Burgemeester Wobine Buijs is donderdagmiddag in Helmond verkozen tot beste lokale bestuurder van 2018 door het vakblad Binnenlands Bestuur. Ze krijgt deze titel voor haar goede optreden rondom het spoordrama in Oss en de aanpak van de criminaliteit in de gemeente. Buijs: "Het is onwerkelijk om hier te staan, maar het geeft ook een dubbel gevoel."

Geschreven door Eva van der Weele

De burgemeester maakte bij haar collega's diepe indruk met de manier waarop zij optrad bij het ongeluk met de Stint afgelopen september. "Ik vind het heel erg mooi dat mijn collega's mij genomineerd hebben." Ze geeft ook aan dat een ongeluk zich slecht leent voor competitie. "Niemand wil met een drama in de schijnwerpers staan. Ik heb deze rol alleen op deze manier kunnen pakken door collega's, de hulpverleners en alle anderen die vanaf het allereerste moment meegewerkt hebben." Lees ook: Burgemeester Buijs van Oss beste lokale bestuurder, optreden na ongeluk met Stint maakte indruk. Mensen meer open

Buijs voelt zich na haar belangrijke optreden na het ongeluk niet anders in haar gemeente. "Ik voel me dezelfde burgemeester, maar ik merk wel dat mensen opener naar mij toe zijn."