Kippenvelmomentje op finishpodium Dakar Rally, maar niet iedereen is enthousiast

Maar niet iedereen werd enthousiast van het finishpodium in Lima. Trucker Gerard de Rooy noemde het 'een aanfluiting'. In eerdere jaren mochten de monteurs mee op het dak van de truck of op het podium. Maar dit jaar was dat streng verboden, zelfs voor de coureurs die op het podium staan.

Helft is thuis gebleven

"Ik vind het te gek voor woorden", zegt De Rooy. "Een aanfluiting. Het team mag er niet bij zijn. Je word snel afgewerkt. Het slaat nergens op. De helft van de mensen is uit protest gewoon thuisgebleven. Ik heb het net ook tegen de Dakar-baas gezegd: 'Dit gaat de verkeerde kant op.'"

Straver straalt met trofee

Andere coureurs beviel de podiumceremonie een stuk beter. Edwin Straver kreeg op het podium de trofee uitgereikt omdat hij het klassement van de kistrijders gewonnen heeft. "Ik ben er extreem blij mee. Ik had het niet verwacht. Je kunt er alleen van dromen, maar nu heb ik 'm echt."

Spierings straalt met vader

Ook voor debutant Paul Spierings was het finishpodium een belevenis. "Het was zo geweldig, zo mooi. Net zo'n kippenvelmomentje als bij de start." Paul had zijn vader meegenomen achterop z'n motor. En die was 'zo trots als een hond met zeven lullen'.





