'Met ducttape hebben we alles bij elkaar geplakt', maar Firemen Dakar Team bereikt Lima

"Het is een bizarre rally geweest", blikt navigator Raph van den Elshout uit Zevenbergen terug. "Het ging fantastisch, zeker de eerste week. Over de tweede week mogen we ook niet klagen, maar de laatste drie dagen hebben we echt een bak ellende gehad. Niet normaal."

'De truck is er niet van bekomen'

Monteur Arjan Otjens, die dit jaar nieuw was in het team - dat de harten veroverde met het weggeven van een bluswagen en twintig brandweerpakken aan collega's in Lima - knikt. "Er is nogal wat misgegaan. De jongens hebben hard met de racetruck gereden. De koplampen hebben we iedere dag wel moeten oplappen, we hebben een klapband gehad terwijl we met 120 kilometer per uur reden en doordat we omsloegen zitten er wat deuken in de deuren. De ombouw van de truck was helemaal kapot. Op een gegeven moment hebben ze 's ochtends in de duinen moeten slapen. Toen moest de truck in twee uur tijd worden opgelapt. Dan krijg je echt de 'brandweerspirit', zeg maar. Maar het is gelukt en dat voelt echt machtig. Als je dan 's ochtends vroeg weer wegrijdt, met kippenvel op je armen... daar doe je het voor."

"Op een dag zijn we zelf twee keer op onze zijkant gegaan", vertelt Van den Elshout. "Eenmaal rolden we drie keer om. Daar is de truck niet van bekomen, maar wij mankeerden gelukkig niets. We konden de truck rechtzetten met behulp van een paar andere teams. Een klein beetje sleutelen en weer verder. En nu staan we in Lima."

Brandweermateriaal

De brandweerman uit Zevenbergen wijst op de deur van de truck. "Helemaal kapot. Die ging niet meer open. Gelukkig hadden we brandweermateriaal bij ons. Zo konden we dit een beetje oplossen. Aan de andere kant hebben we met ducttape alles bij elkaar geplakt." Lachend: "Met tiewraps en ducttape kom je een heel eind."

