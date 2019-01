'Overtrokken', reageert voorzitter supportersclub Willem II op maatregelen rond derby tegen NAC

Ook al lijkt het er nu, door de vele maatregelen, volgens hem op dat er zondag ‘alarmfase 1’ geldt in Tilburg. Dat het een ‘oorlogsgebied’ gaat zijn. Vos doelt op maatregelen als gebiedsverboden die zijn afgekondigd, de Albert Heijn aan het Korvelplein in Tilburg die een uur dicht gaat en veel extra politie-inzet.

In oktober liep het na afloop van de wedstrijd NAC-Willem II in Breda uit de hand. Reden voor de maatregelen nu. De KingZine-voorzitter noemt de afgelopen derby echter een uitzondering.

'Betere strategie'

“Negen van de tien keer gaat het goed”, zegt hij. En dat verwacht hij nu ook. Hij baseert zich hierbij op gesprekken tussen supporters en Willem II en op gesprekken met de supporterscoördinator.

In de ogen van Vos ‘een betere strategie dan steeds strengere veiligheidsmaatregelen af kondigen’. Dat kan volgens hem ook wel eens 'averechts werken'.

Professioneel vuurwerk

Traditioneel steken de supporters van Willem II vuurwerk af tijdens de laatste training voor de derby met NAC. Zaterdag zal dat in het Willem II-stadion, door strengere regels die de KNVB heeft afgekondigd, worden gedaan door een professioneel vuurwerkbedrijf. Ook iets waar Vos niet echt blij mee is. “Dat is het wat ons betreft toch net niet”, zegt hij.

Supporters van Willem II zijn echter nog altijd beter af dan die van NAC. De Bredanaars trainen namelijk zaterdag achter gesloten deuren. NAC-fans krijgen dus geen gelegenheid hun favorieten aan te moedigen. Een maatregel die de club uit Breda uit voorzorg heeft genomen.