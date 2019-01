Koploper FC Den Bosch weer op weg naar winst, FC Eindhoven draait duel volledig om [TUSSENSTANDEN]

EINDHOVEN - Speelronde 21 van de Keuken Kampioen Divisie staat op het programma. Vijf Brabantse clubs komen in actie, met FC Den Bosch-TOP Oss als mooiste affiche. Jong PSV komt als enige Brabantse ploeg niet in actie vrijdagavond, de Eindhovenaren spelen maandag.

FC Den Bosch-TOP Oss 3-0

Derbyday! FC Den Bosch won in de vorige speelronde de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien is de ploeg van trainer Wil Boessen koploper op het tweede niveau van Nederland. Nu staat de derby tegen TOP Oss op het programma. Buiten het feit dat het een burenruzie is, is het ook gewoon een wedstrijd tussen twee ploegen die het goed doen. De bezoekers bezetten namelijk de zede plaats op de ranglijst.

Halverwege de eerste helft is er een opstootje geweest, waarbij de van NAC overgekomen TOP Oss-middenvelder Rommens betrokken is. Niet veel later krijgt FC Den Bosch een grote kans om de score te openen. Bouyaghlafen raakt de lat.

Vincent Vermeij maakt in de tweede helft zijn debuut voor FC Den Bosch. De spits is meteen van waarde voor de koploper, twee keer is de hij de aangever bij een doelpunt. Twee keer is het Stefano Beltrame die scoort. Het brengt de Bosschenaren op een 2-0 voorsprong tegen TOP Oss. Sven Blummel maakt er een kwartier voor het einde 3-0 van.

RKC Waalwijk-Jong Ajax 4-1

Van de laatste vier wedstrijden werden er drie gewonnen door RKC Waalwijk. Door die goede reeks is de ploeg van trainer Fred Grim gestegen naar de twaalfde plaats, met uitzicht op meer. Bij de Waalwijkse ploeg staan er vrijdagavond tegen Jong Ajax een paar nieuwelingen in. Doelman Etienne Vaessen is geschorst, daardoor staat Kees Heemskerk onder de lat. Ook Stijn Spierings en Sylla Sow hebben als nieuweling een basisplaats.

De van Jong FC Utrecht overgekomen Sow scoorde in oktober nog tegen RKC, na 22 minuten spelen in het shirt van de geelblauwen maakte hij zijn eerste doelpunt: 1-0. Daarna gaat het hard. Kort voordat er een half uur gespeeld is komt RKC op 2-0, kort nadat er een half uur gespeeld is valt ook de 3-0. Eerst is het Anas Tahiri die de bal hard tegen de touwen schiet, daarna maakt Sow zijn tweede treffer in Waalwijkse dienst.

De Waalwijkse ploeg dendert daarna ook gewoon door. Ook debutant Spierings zet zijn naam nog in de eerste helft op het scorebord. In de tweede helft doet Jong Ajax wat terug, Sven Botman kopt twintig minuten voor tijd de 4-1 binnen.

FC Volendam-FC Eindhoven 1-3

Alleen FC Twente heeft momenteel meer wedstrijden op rij gewonnen dan FC Eindhoven. De ploeg van trainer David Nascimento won de laatste wedstrijd van 2018 en de eerste van 2019. FC Volendam zette dezelfde prestatie neer. Opmerkelijk is dat de verschillen in het rechterrijtje klein zijn. Na vanavond kan FC Eindhoven tiende staan, maar ook een zestiende plaats is mogelijk. Nascimento kiest tegen FC Volendam in ieder geval voor dezelfde elf spelers als tegen NEC vorige week.

De start is dramatisch voor de Eindhovenaren. Nick Doodeman wordt de diepte ingestuurd, oog in oog met doelman Ruud Swinkels is het raak. Binnen de minuut opent hij de score. Vlak na rust komt FC Eindhoven terug in de wedstrijd, Elton Kabangu maakt de gelijkmaker: Kort na de 1-1 komen de bezoekers zelfs op voorsprong in Volendam. Marcelo Lopes kopt raak uit een voorzet van Alvin Daniëls. Weer een paar minuten later is het Sammy Bourard die de 1-3 maakt.

Helmond Sport-SC Cambuur 0-1

De laagst geklasseerde Brabantse club in de Keuken Kampioen Divisie is Helmond Sport. De ploeg staat momenteel zeventiende, met slechts twee overwinningen op zak. Toch zit de ploeg van trainer Robby Alflen in een aardige fase. Van de laatste vijf competitiewedstrijden ging er maar een verloren. Twee overwinningen en twee keer een gelijkspel leverden Helmond Sport acht van de veertien punten op. In SC Cambuur treft het nu de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie.