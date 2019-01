Deel dit artikel:













Pieter (97) is 75 jaar lid van Gemerts gilde: 'Het was mijn grootste hobby' Pieter Penninx werd in het zonnetje gezet.

GEMERT - Pieter Penninx werd in de Tweede Wereldoorlog lid van het gilde in Gemert. Zaterdag werd hij in het zonnetje gezet omdat hij al 75 jaar lid is van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. "Het was mijn grootste hobby. Het vendelzwaaien vond ik mooi."

Geschreven door Alice van der Plas

Eerst kregen Penninx en de andere jubilarissen van het gilde een mis, vervolgens gingen ze in optocht naar het gemeentehuis waar hij werd gehuldigd. Penninx is niet alleen lid van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. Ook is hij lid van Sint-Hubertus in Liessel. "Dat was in 1964, dus dat is inmiddels ook al 55 jaar." Zwaaien zolang het kon

Vendelen kan Pieter inmiddels niet meer, tot zijn grote verdriet. Door zijn hoge leeftijd zit hij in een rolstoel. "Hoewel ik het wel zo lang mogelijk vol wilde houden. Inmiddels leid ik af en toe de jeugd op tot vendelzwaaier." Over jonge leden heeft het gilde niet te klagen, volgens Pieter. Hij hoopt ook met heel zijn hart dat de gildes nog een mooie toekomst tegemoet gaan. "De tradities zijn eeuwenoud, hier al in 1400. Daarom vind ik het gilde zo mooi." Eerste die gehuldigd wordt

Pieter is de eerste die gehuldigd kan worden voor zijn 75-jarig lidmaatschap van het gilde. Eén keer eerder was er een lid die 75 jaar bij het Gemertse gilde zat. Maar hij overleed helaas vlak voor de huldiging. De vendeliers zwaaiden zaterdagochtend nog speciaal voor Pieter en de andere jubilarissen van het gilde. Helemaal foutloos natuurlijk, want Pieter ziet alles.