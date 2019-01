Danny van Poppel mag toch juichen na straf van tegenstander in Tour Down Under

Tijdens de teampresentatie voor de Tour Down Under poseerde Van Poppel met een slang. Foto: VI Images.

STRATHALBYN - Danny van Poppel is zaterdag onverwachts op het podium beland in de Tour Down Under. De wielrenner uit Moergestel verloor de sprint, maar omdat de organisatie winnaar Caleb Ewan terugzette in de uitslag, kreeg van Poppel toch bloemen.

De Brabander zal blij zijn met zijn onverwachte derde plek. Het was namelijk Ewan die juichte voor het thuispubliek toen de rijders over de meet kwamen na de rit van Glenelg naar Strathalbyn.

Kopstoot

De jury had echter gezien dat de Australiër een kopstoot had uitgedeeld in de massasprint. Vreemd genoeg werd hij niet gediskwalificeerd, maar het terugzetten in de uitslag was genoeg om Van Poppel een goede dag te bezorgen. Het was zijn eerste podiumplaats in de Tour Down Under.

“Het was een lastige, nerveuze dag”, zegt Van Poppel. “We namen het initiatief om het op de kant te zetten. Op een gegeven moment waren we weg, maar het lukte helaas niet om stand te houden. Het was een lastige wedstrijd en daarna kan ik altijd nog goed sprinten”, aldus Van Poppel, die even moest inhouden en vervolgens ‘buitenom’ moest.

De Belg Jasper Philipsen werd tot winnaar uitgeroepen, Peter Sagan kreeg de tweede plaats toebedeeld.