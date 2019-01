Deel dit artikel:













Brabant van boven

LEENDE - Heel Brabant is witgekleurd. De sneeuwval begon rond tien uur in het westen en het bleef sneeuwen tot de avond. Fotograaf Rob Engelaar stuurde zijn drone de lucht in in de buurt van de A2 bij Leende. Het leverde prachtige plaatjes op van een besneeuwd landschap.

Geschreven door Cor Bouma