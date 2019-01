Deel dit artikel:













Hennepkwekerij opgerold in bedrijfspand Asten Archieffoto

ASTEN - In een bedrijfspand aan de Molenakkers in Asten is dinsdag een professionele hennepkwekerij met ruim zevenhonderd planten gevonden.

Geschreven door Karin Kamp

De wietkwekerij is geruimd en alle hennepplanten zijn vernietigd. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek.