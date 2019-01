Fotograaf wint prijs met foto over spoordrama Oss: 'Voelt heel dubbel'

Hij is ontzettend blij met de prestigieuze prijs, die hij zelf als de ‘Oscar van de fotografie’ ziet. Toch voelt het ook dubbel, vanwege het nieuwsonderwerp. “Je komt als fotograaf vaker op plekken waar het nieuws niet zo leuk is, maar het grote verschil met Oss was echt de collectieve rouw. Het had regionaal een enorme impact, maar ook landelijk. Het gevoel dat daar heerste, ging overal doorheen. Ook bij mij en dat heb ik nog nooit zo sterk gehad.”

Bij het spoordrama in Oss kwamen vier kinderen om het leven. Een leidster en nog een kind raakten zwaargewond. Het zestal was op 20 september met een Stint onderweg. Op een spoorwegovergang sloeg het noodlot toe. De elektrische bolderkar werd aangereden door een trein.

De prijswinnende foto van Rob (foto: ANP).





Juffen bij bloemenzee

Op de winnende foto van Engelaar zijn de rouwende juffen van de basisschool te zien waar de vier kinderen naartoe gingen. Ze kwamen samen bij de bloemenzee die was ontstaan, vlakbij het spoor. “Hoe moeilijk het onderwerp ook is, je moet het toch op een bepaalde manier vastleggen. Een kwalitatieve manier. Het is heel fijn dat dit wordt gezien door vakjury.”

Engelaar was voor het derde jaar op rij genomineerd voor een Zilveren Camera. Vorig jaar won hij ook, net als nu in de categorie ‘Regio Enkel’. “Het begint zeker niet te vervelen. De eerste plek bereiken is natuurlijk heel knap, maar om het dan vast te blijven houden is ook een behoorlijke prestatie. Een goede drijfveer om te blijven presteren.”