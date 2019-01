Deel dit artikel:













'Urgente vermissing' van twee jongens in Goirle, politie roept hulp in van publiek

GOIRLE - Twee jongens van 11 en 13 jaar worden sinds woensdagavond vermist in Goirle. De politie roept via Burgernet de hulp in van het publiek en spreekt van een 'urgente' vermissing.

Het is niet bekend hoe lang de twee kinderen al worden vermist. De eerste oproep van de politie verscheen om half tien 's avonds. Ze zijn vermoedelijk voor het laatst gezien op de Rillaersebaan. Volgens het signalement van de politie is een jongen 1.65 lang. Hij heeft donkerblond lang haar en is getooid met een bandana. Hij draagt een rood-zwart geblokte blouse en een leren jack met een tekening achterop. De tweede jongen is 1.50 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft kort geknipt blond haar, draagt zwarte sneakers, een zwarte jack, een muts en heeft waarschijnlijk een groene joggingbroek aan.