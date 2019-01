1500 kilo cocaïne tussen de ananassen in Oudenbosch: tot zeven jaar cel opgelegd

BREDA - De mannen die zijn opgepakt voor de smokkel van 1500 kilo coke in Oudenbosch hebben forse straffen gehad: drie tot zeven jaar.

Volgens de rechtbank in Breda was er voldoende bewijs dat de mannen in november 2017 een zeecontainer in de haven van Antwerpen ophaalden en naar een loods aan de Industrieweg in Oudenbosch brachten. In de container zat tussen de ananassen drugs verstopt. In Oudenbosch greep de politie in. Eerst vonden de agenten 1000 kilo, maar het bleek later nog meer te zijn. Straatwaarde: ongeveer 75 miljoen euro.

Rolverdeling

De politie pakte vijf mannen op. Eind vorig jaar stonden ze voor de rechter en werden straffen tot acht jaar tegen ze geëist.

De hoogste straf was voor Mike H. (33), uit Roosendaal. Hij kreeg zeven jaar voor zijn leidende en sturende rol. De eis was acht jaar.

Eric van O. (54) uit Roosendaal kreeg vijf jaar net als de chauffeur Nico de C. (28) uit Zeeland voor het vervoer en afleveren van de drugs. Albanees Jashar K. (30), kreeg drie jaar net als zijn landgenoot Redi K. (30). Zij zouden volgens het OM de drugs meenemen naar de Balkan.

De lading coke in Oudenbosch, ruim een jaar geleden, was niet de grootste van dat jaar. Onlangs maakte het OM bekend dat er een partij van 7000 kilo coke was onderschept. Dat gebeurde in december 2017 en de drugs had bestemming Oosterhout.