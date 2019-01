Deel dit artikel:













Rolluik kledingwinkel valt op man, slachtoffer zwaargewond Politie en ambulance in Eindhoven. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

EINDHOVEN - Een man is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij kledingwinkel Only in de Heuvelgalerie in Eindhoven nadat een rolluik op hem viel. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Joris van Egmond

Het ongeval gebeurde net na sluitingstijd. Bij het naar beneden laten van het rolluik, raakte de man gewond. Hoe dat kon gebeuren, is nog onbekend. Twee ambulances en een traumaheli werden opgeroepen. Het slachtoffer zou een medewerker van de winkel zijn.