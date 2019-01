Burgemeester Buijs van Oss kon hart even op slot doen na spoordrama met Stint

OSS - Burgemeester Wobine Buijs van Oss was de belichaming van rust en kalmte toen in september bekend werd dat een elektrische bakfiets van een kinderdagverblijf onder een trein was gereden, met doden en zwaargewonden tot gevolg.

Haar optreden zorgde voor bewondering. Zoveel bewondering, dat ze deze maand werd verkozen tot beste lokale bestuurder van Nederland.

In het Omroep Brabantprogramma KRAAK. vertelt Wobine Buijs-Glaudemans zondag over die dag, over de prijs en over haar werk als burgemeester. Ze legt uit dat ze haar persoonlijke gevoelens kan parkeren. ''Ik ben altijd heel goed in staat mijn persoonlijk gevoel even weg te zetten. Het schiet meteen naar mijn hersenen en hier’’ -de burgemeester wijst naar haar hart- ''gaat iets op slot.’’

''Dat helpt om te weten wat ik professioneel moet aanpakken. Ik ga aan de slag en zodra alles geregeld is, weet ik dat ik voor mezelf tijd moet nemen om te doorleven wat is gebeurd. Het heeft heel erg in mijn lijf gezeten. Ik was behoorlijk kapot.’’

Twijfel over award

De verkiezing tot beste bestuurder is er een met een rouwrandje. De burgemeester blijkt nog getwijfeld te hebben of ze de award wel moest aannemen. ''Het kwam eerst niet zo binnen omdat het zich ergens anders afspeelt. Tot je gebeld wordt dat je het gaat worden. Dan moet je heel erg nadenken over wat dit betekent.”

Ook hierbij keek ze naar het grotere plaatje. ''Mensen hebben het over de politiek als naar en lelijk. Maar er werken allemaal mensen die goede besluiten willen nemen voor de samenleving. Burgemeester is een onderbelicht vak. Maar je bent wel en bindende factor.’’